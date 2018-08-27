بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 31.4 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 4ر31 نقطة ليبلغ عند مستوى 5154 نقطة بنسبة انخفاض 61ر0%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر69 مليون سهم تمت من خلال 4461 صفقة نقدية بقيمة 9ر16 مليون دينار كويتي نحو 7ر55 مليون دولار أمريكي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 85ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 4884 نقطة وبنسبة انخفاض 18ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر40 مليون سهم تمت عبر 1953 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار نحو 5ر12 مليون دولار

وتراجع مؤشر السوق الأول 8ر43 نقطة ليصل إلى مستوى 5303 نقاط وبنسبة انخفاض 82ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 29 مليون سهم تمت عبر 2508 صفقات بقيمة 13 مليون دينار نحو 9ر42 مليون دولار.