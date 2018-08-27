بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 31.4 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 4ر31 نقطة ليبلغ عند مستوى 5154 نقطة بنسبة انخفاض 61ر0%.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر69 مليون سهم تمت من خلال 4461 صفقة نقدية بقيمة 9ر16 مليون دينار كويتي نحو 7ر55 مليون دولار أمريكي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 85ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 4884 نقطة وبنسبة انخفاض 18ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر40 مليون سهم تمت عبر 1953 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار نحو 5ر12 مليون دولار
وتراجع مؤشر السوق الأول 8ر43 نقطة ليصل إلى مستوى 5303 نقاط وبنسبة انخفاض 82ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 29 مليون سهم تمت عبر 2508 صفقات بقيمة 13 مليون دينار نحو 9ر42 مليون دولار.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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