مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.47 %

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، عند مستوى 56.4453 نقطة مرتفعًا بـ 21 نقطة وبنسبة 47.0 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 56.4432 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و 260 ألفًا و 731 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 7.47 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت قيمتها مليونًا و 530 ألفًا و 111 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 214.0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 71.17 مليار ريال عماني.