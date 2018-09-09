مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.47 %

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، عند مستوى 56.4453 نقطة مرتفعًا بـ 21 نقطة وبنسبة 47.0 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 56.4432 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و 260 ألفًا و 731 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 7.47 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت قيمتها مليونًا و 530 ألفًا و 111 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 214.0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 71.17 مليار ريال عماني.
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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