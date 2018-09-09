البورصة الأردنية تغلق تداولات الأحد على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند مستوى 2005.82 نقطة.

وبلغ حجم التداول الاجمالي نحو 4.5 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.9 مليون سهم، نفذت من خلال 1،736 صفقة.