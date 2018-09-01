أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الإدارة الأميركية تعمل حثيثا لحرمان إيران من العوائد النفطية بموازاة تقييد تحويل أرصدتها.

وقال همتي في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ 29 لمنتدى المصرفية الاسلامية اليوم إن “إيران وردا على ذلك نفذت حزمة جديدة من سياسة سعر صرف العملة الأجنبية وبدا سوق الصرف مستقرا ومن المتوقع أن تظهر نتائج هذه السياسة في السوق”.

وشدد همتي على أن سعر الصرف يشكل أهم متغير اقتصادي في ظروف الحظر فيما يتمثل الهدف الأهم في الحد من اهدار الاحتياطي النقدي داعيا إلى التيقن من أن إيران تمر بفترة حرب اقتصادية.