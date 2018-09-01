أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الإدارة الأميركية تعمل حثيثا لحرمان إيران من العوائد النفطية بموازاة تقييد تحويل أرصدتها.
وقال همتي في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ 29 لمنتدى المصرفية الاسلامية اليوم إن “إيران وردا على ذلك نفذت حزمة جديدة من سياسة سعر صرف العملة الأجنبية وبدا سوق الصرف مستقرا ومن المتوقع أن تظهر نتائج هذه السياسة في السوق”.
وشدد همتي على أن سعر الصرف يشكل أهم متغير اقتصادي في ظروف الحظر فيما يتمثل الهدف الأهم في الحد من اهدار الاحتياطي النقدي داعيا إلى التيقن من أن إيران تمر بفترة حرب اقتصادية.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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