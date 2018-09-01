ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية في أب

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 7ر8 في المئة خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بفضل مبيعات قوية لأشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية.

وأفادت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي بلغت 2ر51 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 2ر9 في المئة على أساس سنوي إلى 3ر44 مليار دولار الشهر الماضي، بفائض تجاري بلغ 9ر6 مليار دولار، لتتجاوز بذلك صادرات البلاد الواردات للشهر الـ79 على التوالي.