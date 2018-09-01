ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية في أب

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 7ر8 في المئة خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بفضل مبيعات قوية لأشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية.
وأفادت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي بلغت 2ر51 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 2ر9 في المئة على أساس سنوي إلى 3ر44 مليار دولار الشهر الماضي، بفائض تجاري بلغ 9ر6 مليار دولار، لتتجاوز بذلك صادرات البلاد الواردات للشهر الـ79 على التوالي.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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