البنك المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3 إلى 11 سنويا
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البنك المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3% إلى 11% سنويا

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العرب اليوم - البنك المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3% إلى 11% سنويا

البنك المركزي الروسي
موسكو - العرب اليوم

قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3% إلى 11% سنويا، وجاء قرار المركزي مخالفا لتوقعات الأسواق.وجاء في بيان صدر عن المركزي عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارته: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) خفض سعر الفائدة الرئيسي ابتداء من 27 مايو الجاري بمقدار 300 نقطة أساس، إلى 11% سنويا".

وأضاف البيان: "تشير أحدث البيانات الأسبوعية إلى تباطؤ كبير في معدلات نمو الأسعار الحالية. تسهل ديناميكيات سعر صرف الروبل تخفيف الضغط من التضخم، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في التوقعات التضخمية للسكان والأعمال".

كذلك رجح المركزي الروسي إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا في الاجتماعات المقبلة. وأشار إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في روسيا، ففي شهر أبريل الماضي كان عند 17.8%، وفي 20 مايو الجاري تباطأ التضخم إلى 17.5%.

وفيما يتعلق بالضغوطات الخارجية، قال المركزي الروسي إن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة، لكن في الوقت نفسه انخفضت مخاطر الاستقرار المالي بشكل طفيف.وجاء قرار المركزي الروسي اليوم مخالفا لتوقعات خبراء اقتصاديين الذين توقعوا أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% - 2%.

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البنك المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3 إلى 11 سنويا البنك المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3 إلى 11 سنويا



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