مؤشر الخرطوم يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم, منخفضاً عند 14518.109 نقطة.

ومقارنة بتداول أمس فقد إرتفع حجم التداول من 58,954,512 الى 272,582,307 جنيهات بنسبة ارتفاع بلغت 364%.

وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 211,134 إلى 1,289,651 ورقة مالية بنسبة ارتفاع بلغت 511%، في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة من 44 صفقة إلى 168 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت273%.