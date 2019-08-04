سعر دينار اردني مقابل الريال السعودي اليوم 4 اغسطس
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سعر دينار اردني مقابل الريال السعودي اليوم 4 اغسطس

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العرب اليوم - سعر دينار اردني مقابل الريال السعودي اليوم 4 اغسطس

دينار اردني
الرياض - العرب اليوم

1 دينار اردني = 5.2977 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1888 دينار اردني

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سعر دينار اردني مقابل الريال السعودي اليوم 4 اغسطس سعر دينار اردني مقابل الريال السعودي اليوم 4 اغسطس



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