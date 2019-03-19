المؤشر الياباني ينخفض 0.12% في بداية التعامل بطوكيو

تراجع المؤشر الياباني القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر الاسهم الياباني نيكي 0.12 في المئة إلى 21558.43 نقطة في حين خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 في المئة لينزل إلى 1612.36 نقطة.