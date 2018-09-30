البنك المركزي الأردني يرفع سعر الفائدة 25 نقطة

أعلن البنك المركزي الأردني اليوم ، أنه سيرفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم غد الإثنين.
وأرجع البنك في بيان صحفي ، القرار لتطورات التي شهدتها أسعار الفائدة في الأسواق الإقليمية والدولية ، وانسجاما مع سياسته الرامية إلى تعزيز أركان الاستقرار النقدي والمصرفي وضمان تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني.
وقال إن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك قررت الإبقاء على أسعار فائدة السلف الممنوحة ضمن برنامج البنك لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية دون تغيير عند مستواها الحالي والبالغ 1.75% للمشاريع داخل العاصمة عمان و1% للمشاريع في باقي المحافظات الأردنية ، بهدف الاستمرار في توفير بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي وبخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف البيان، أن البنك سيستمر بمتابعة تطورات المؤشرات النقدية والاقتصادية المحلية والعالمية ، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للأردن.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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