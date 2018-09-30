البنك المركزي الأردني يرفع سعر الفائدة 25 نقطة

أعلن البنك المركزي الأردني اليوم ، أنه سيرفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم غد الإثنين.

وأرجع البنك في بيان صحفي ، القرار لتطورات التي شهدتها أسعار الفائدة في الأسواق الإقليمية والدولية ، وانسجاما مع سياسته الرامية إلى تعزيز أركان الاستقرار النقدي والمصرفي وضمان تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني.

وقال إن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك قررت الإبقاء على أسعار فائدة السلف الممنوحة ضمن برنامج البنك لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية دون تغيير عند مستواها الحالي والبالغ 1.75% للمشاريع داخل العاصمة عمان و1% للمشاريع في باقي المحافظات الأردنية ، بهدف الاستمرار في توفير بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي وبخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف البيان، أن البنك سيستمر بمتابعة تطورات المؤشرات النقدية والاقتصادية المحلية والعالمية ، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للأردن.