البورصة المصرية تخسر 1ر4 مليار جنيه ومؤشراتها تتراجع بشكل جماعي

عاودت مؤشرات البورصة تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع لجني أرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المسثتمرين المصريين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2ر775 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 8ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 73ر0 % ليبلغ مستوى 58ر14999 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 68ر0 % ليبلغ مستوى 3ر553 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 6ر0 % ليبلغ 08ر1469 نقطة.