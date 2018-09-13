ارتفاع الدولار مقابل سلة من العملات

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة اليوم الخميس، ليصعد فوق أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن المشاركة بالسوق قبل قرارات ثلاثة بنوك مركزية بشأن السياسة النقدية.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 94.93 ليرتفع من أدنى مستوى منذ نهاية أغسطس آب البالغ 94.73 الذي سجله في الجلسة السابقة. بينما استقر اليورو والجنيه الأسترليني قبيل قرارات السياسة النقدية المنتظر أن يصدرها البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي في وقت لاحق من اليوم.
كما استقرت الليرة التركية تقريبا عند 6.3475 ليرة للدولار. وانخفضت الليرة إلى مستوى قياسي عند 7.2400 في منتصف أغسطس مما عزز توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي سيجري مزيدًا من التشديد النقدي ويكبح انخفاض العملة.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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