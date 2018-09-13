ارتفاع الدولار مقابل سلة من العملات

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة اليوم الخميس، ليصعد فوق أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن المشاركة بالسوق قبل قرارات ثلاثة بنوك مركزية بشأن السياسة النقدية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 94.93 ليرتفع من أدنى مستوى منذ نهاية أغسطس آب البالغ 94.73 الذي سجله في الجلسة السابقة. بينما استقر اليورو والجنيه الأسترليني قبيل قرارات السياسة النقدية المنتظر أن يصدرها البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي في وقت لاحق من اليوم.

كما استقرت الليرة التركية تقريبا عند 6.3475 ليرة للدولار. وانخفضت الليرة إلى مستوى قياسي عند 7.2400 في منتصف أغسطس مما عزز توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي سيجري مزيدًا من التشديد النقدي ويكبح انخفاض العملة.