فلاديمير بوتين يُعلن حجم صادرات روسيا من الغاز المسال



أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال المنتدى الدولي الثاني "حزام واحد، طريق واحد" المنعقد في بكين، أن روسيا تبحث إمكانية توسيع مشروع "سخالين -2" للغاز المسال في ضوء زيادة الطلب عليه.

وأشار بوتين إلى أن شحنات الغاز المسال الروسي زادت العام الماضي بأكثر من 70٪ ووصلت إلى 27 مليار متر مكعب.

وقال بوتين في كلمته التي نشرت على موقع الكرملين اليوم: "نتوقع رفع هذا الرقم إلى 100 مليار متر مكعب في السنوات العشرين المقبلة وسيتم تشييد مصنعين لتسييل الغاز في شمال روسيا هما "يامال"، و"آركتيكا"، كما يتم النظر في توسيع "سخالين-2" المشروع الرئيسي لتسييل الغاز في الشرق الأقصى الروسي ".

وانطلقت فعاليات منتدى "حزام واحد، طريق واحد"، في بكين في الـ25 من الشهر الجاري بحضور قادة وزعماء 37 بلدا بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما ستستمر أعمال المنتدى حتى الـ27 من الشهر.

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