الدولار يسجل ارتفاعا مدعوما ببيانات اقتصادية أميركية قوية

بدأ الدولار تعاملات الأسبوع على ارتفاع الاثنين في الوقت الذي أشارت فيه بيانات اقتصادية إلى قوة الاقتصاد الأميركي، بينما تلقت العملات الآسيوية الدعم من تفاؤل بشأن توقعات الصين، واستقرت العملة الأميركية قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل اليورو عند 1.1095 دولار، وبلغت ما يقل قليلا فحسب عن ذروة ثمانية أشهر مقابل العملة اليابانية عند 110.17 ين للدولار.

وارتفع اليوان الصيني 0.2 في المئة لأعلى مستوى في ستة أشهر، بينما صعد أيضا الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، حسبما ذكرت "رويترز"، وسجل الجنيه الأسترليني أدنى مستوى في أسبوع عند 1.3 دولار، مع قلق الأسواق من أن يخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بنهاية الشهر، وخصوصا إذا تمخضت مسوح الأعمال هذا الأسبوع عن نتائج سلبية.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع معدلات بناء المنازل الأميركية لأعلى مستوى في 13 عاما في ديسمبر، كما زادت مبيعات التجزئة أيضا، وانتعش مقياس للنشاط الصناعي ليبلغ أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، ويشير تسعير العقود الآجلة إلى أنه لا أحد يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفّض أسعار الفائدة حين يجتمع في نهاية الشهر، وسجلت الصين الجمعة أبطأ وتيرة نمو سنوي في نحو 30 عاما، على الرغم من أن بيانات ديسمبر أظهرت انتعاش ثقة الشركات وتسارع إنتاج المصانع.