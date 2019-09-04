مؤشر الأسهم اليابانية يسجل مكاسب متواضعة

سجلت الأسهم اليابانية مكاسب اليوم إذ دعم الين الأضعف شركات التصدير على الرغم من أن عوامل سلبية قوضت المعنويات في السوق من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والقلق إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.02‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬ % إلى 20625.16 نقطة ليخالف اتجاها أكثر تشاؤما في آسيا.

وارتفع 146 سهما علي المؤشر في حين هبط 71.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 % إلى 1510.79 نقطة.