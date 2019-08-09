مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم مع ابتعاد المؤشر نيكي عن أدنى مستوى في سبعة أشهر في الوقت الذي تشجع فيه المستثمرون بفضل ارتفاع وول ستريت، على الرغم من أن المخاوف الجديدة بشأن التجارة العالمية أثرت على المعنويات.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.44 % ليغلق عند 20684.82 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 % إلى 1503.84 نقطة.