سوق المال الياباني يرتفع 0.18% في بداية التعامل بطوكيو

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر نيكي الياباني القياسي 37ر44 نقطة، ليصل إلى 93ر21069 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية .

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 18ر6 نقطة، ليصل إلى 62ر1578 نقطة.