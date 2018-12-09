السيسى يؤكد نتطلع لزيادة الاستثمارات بين دول القارة الافريقية

اكد الرئيس السيسى ان مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار، اننا نتطلع إلى المزيد من التشاور بين زعماء القارة لتحقيق التنمية المستدامة للقارة السمراء .

واضاف خلال مشاركتة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى افريقيا 2018 ندعو المستمثرين على زيادة استثماراتها في إفريقيا ، ان لقاءنا هذا العام يأتي في وقت نتطلع فيه لتحقيق مزيد من التكامل الاقليمي وتسهيل حركة التجارة في وقت نتطلع فيه إلى مزيد من التكامل بين دول القارة الافريقية .

وتابع اننا نتطلع لزيادة الاستثمارات بين دول القارة من خلال تنفيذ مشروعات عابرة للحدود في عدة مجالات ، لابد من ان تتناسب الاصلاحات الاقتصادية في الدول مع ما يصبو اليه المواطنون.