وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر انعقاد منتدى "افريقيا 2018" بشرم الشيخ، ليشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثالث للاستثمار في أفريقيا 2018, بحضور عدد من الزعماء الأفارقة.

وكان الرئيس السيسي قد شارك بعد ظهر السبت في جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا" وهي الجلسة التمهيدية التي تسبق الافتتاح الرسمي لمنتدي إفريقيا 2018 بشرم الشيخ.