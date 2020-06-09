أسهم اليابان تغلق على انخفاض بنسبة 0.1 %

أغلقت الأسهم اليابانية اليوم على انخفاض لتنزل من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة إذ ضغط ارتفاع الين على السوق، فيما قادت أسهم شركات صناعة السيارات وتلك المرتبطة بالرقائق الانخفاض.

وتراجع مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى مستوى 23091.03 نقطة، بينما انخفض مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 1628.43 نقطة.