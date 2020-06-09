تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر المؤشر القياسي الياباني المؤلف من 225 سهما 33ر147 نقطة أو ما يعادل 64ر0% ليصل إلى 77ر23030 نقطة في التعاملات الصباحية .

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 23ر7 نقطة، أو44ر0%، ليصل إلى 49ر1623 نقطة.