المؤشر الياباني ينخفض 1.50 % في بداية التعامل بطوكيو

هبط المؤشر الياباني القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وانخفض المؤشر 1.50 في المئة مسجلا 210009.80 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 في المئة إلى 1492.34 نقطة.