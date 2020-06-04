البورصات الآسيوية تتباين ومؤشر نيكي الأعلى ارتفاعًا بنسبة 0.4 %

تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم ، وسط تقييم المستثمرين لإمكانية حدوث انتعاش اقتصادي بعد تراجع قوة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأغلق مؤشر "نيكي" جلسة اليوم مرتفعًا بنسبة 0.4% إلى 22695 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير، مستفيدًا من ضعف الين .

واختتم مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.19 % عند 2151.18 نقطة .

وتباينت الأسهم في البر الرئيس الصيني اليوم، مع ارتفاع مؤشر شنتشن حوالي 11139 نقطة ما نسبته 0.278 % ، ومن جهة أخرى انخفض مؤشر شنغهاي المركب حوالي 2919 نقطة وبنسبة 0.14 % ، وانخفض مؤشر هانج سنيج في هونج كونج بنسبة 0.27%.

وفي أستراليا، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" 5991 نقطة ما نسبته 0.84 % ، بعد تراجع مبيعات التجزئة الأسترالية لشهر إبريل بنسبة 17.7%، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة اليوم عن مكتب الإحصاءات في أستراليا.