خام برنت يسجل أعلى مستوى في نحو 4 سنوات مع ملامسته 81 دولارًا للبرميل
GMT 04:57 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرحفارات النفط الأميركية تتراجع لـ 866 منصة حفر
GMT 04:07 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الريال القطري مقابل الريال السعودي الأحد
GMT 04:31 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الدولار الأسترالي مقابل الريال السعودي السبت
GMT 04:30 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الدولار الكندي مقابل الريال السعودي السبت
GMT 04:16 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الفرنك الجيبوتي مقابل الريال السعودي السبت
عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
أرسل تعليقك