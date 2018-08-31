الأرجنتين ترفع الفائدة إلى 60% في خطوة مفاجئة

رفع البنك المركزي الأرجنتيني، أمس الخميس، سعر الفائدة 15% دفعة واحدة، لتصل إلى 60%، في خطوة مفاجئة، لوقف الهبوط الحاد للعملة المحلية «البيزو». وكانت الأرجنتين أقرت رفع معدل الفائدة بمقدار 5% في منتصف الشهر الجاري ليصبح 45%. وأضاف البنك المركزي، في بيان، أنه لن يخفض الفائدة قبل ديسمبر المقبل.

وتعرّض البيزو لضغوط شديدة بعد إعلان الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري أنه طلب من صندوق النقد الدولي الإسراع في تسليم دفعات القـــرض المقدر بحوالي خمسين مليار دولار.

وقال متعاملون إن عملة البيزو الأرجنتينية هبطت 18.8 ٪ إلى مستوى قياسي منخفض عند 42 مقابل الدولار الأميركي.