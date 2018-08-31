الأرجنتين ترفع الفائدة إلى 60% في خطوة مفاجئة

رفع البنك المركزي الأرجنتيني، أمس الخميس، سعر الفائدة 15% دفعة واحدة، لتصل إلى 60%، في خطوة مفاجئة، لوقف الهبوط الحاد للعملة المحلية «البيزو». وكانت الأرجنتين أقرت رفع معدل الفائدة بمقدار 5% في منتصف الشهر الجاري ليصبح 45%. وأضاف البنك المركزي، في بيان، أنه لن يخفض الفائدة قبل ديسمبر المقبل.
وتعرّض البيزو لضغوط شديدة بعد إعلان الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري أنه طلب من صندوق النقد الدولي الإسراع في تسليم دفعات القـــرض المقدر بحوالي خمسين مليار دولار.
وقال متعاملون إن عملة البيزو الأرجنتينية هبطت 18.8 ٪ إلى مستوى قياسي منخفض عند 42 مقابل الدولار الأميركي.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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