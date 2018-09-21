البورصة المصرية تخسر 69.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 5ر69 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1ر780 مليار جنيه.
وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 8 في المائة ليبلغ مستوى 14083 نقطة، وتراجع مؤشر/إيجي اكس 70/ بنحو 06ر8 في المائة ليبلغ مستوى 683 نقطة، وسجل مؤشر /إيجي اكس 100/ انخفاضاً بنحو 42ر8 في المائة ليبلغ مستوى 1740 نقطة.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات ارتفعت لتبلغ نحو 7ر7 مليار جنيه، مبينًا أن كمية التداول بلغت نحو 231ر1 مليار ورقة منفذة على 129 ألف عملية.
وبين أن تعاملات المصريين استحوذت على 02ر73 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 74ر22 في المائة، والعرب على 23ر4 فى المائة بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 91ر826 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 06ر171مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 06ر70 فى المائة من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 94ر29 في المائة، لافتًا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 25ر831 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 282ر3 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 462ر3 مليون سند.
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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