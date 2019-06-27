سعر دينار ليبي مقابل الريال السعودي الخميس
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سعر دينار ليبي مقابل الريال السعودي الخميس

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العرب اليوم - سعر دينار ليبي مقابل الريال السعودي الخميس

دينار ليبي
القاهرة - العرب اليوم

1 دينار ليبي = 2.7036 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3699 دينار ليبي

اقتصاد عاجل
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سعر دينار ليبي مقابل الريال السعودي الخميس سعر دينار ليبي مقابل الريال السعودي الخميس



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سعر دينار ليبي مقابل الريال السعودي الخميس سعر دينار ليبي مقابل الريال السعودي الخميس



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