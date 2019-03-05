الأسهم اليابانية تتراجع في جلسة تداولاتها الصباحية

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية تداولاتها الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على تراجع.

وانخفض مؤشر (نيكي) القياسي بمقدار 98ر131 نقطة، ما نسبته 60ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 06ر21690 نقطة، بينما نزل مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 80ر0 في المئة، ما يعادل 01ر13 نقطة، ليصل عند مستوى 58ر1614 نقطة.