المؤشر نيكي يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الين

ارتفع المؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الجمعة بدعم من تراجع الين والمكاسب التي حققتها أسهم شركات صناعة الأدوية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.9 بالمئة إلى 22601.77 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن من أغسطس آب. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر القياسي 1.5 بالمئة منهيا موجة خسائر استمرا ثلاثة أسابيع.

وظل الدولار فوق 111 ين بعد أن ربح نحو 0.7 بالمئة مقابل العملة اليابانية عقب نشر محضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي أظهرت أن المسؤولين ناقشوا رفع أسعار الفائدة قريبا.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1709.20 نقطة، وجرى تداول 983.8 مليون سهم فقط مقارنة مع 1.3 مليار سهم في المتوسط الأسبوع الماضي.