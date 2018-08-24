المؤشر نيكي يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الين

ارتفع المؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الجمعة بدعم من تراجع الين والمكاسب التي حققتها أسهم شركات صناعة الأدوية.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.9 بالمئة إلى 22601.77 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن من أغسطس آب. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر القياسي 1.5 بالمئة منهيا موجة خسائر استمرا ثلاثة أسابيع.
وظل الدولار فوق 111 ين بعد أن ربح نحو 0.7 بالمئة مقابل العملة اليابانية عقب نشر محضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي أظهرت أن المسؤولين ناقشوا رفع أسعار الفائدة قريبا.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1709.20 نقطة، وجرى تداول 983.8 مليون سهم فقط مقارنة مع 1.3 مليار سهم في المتوسط الأسبوع الماضي.
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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