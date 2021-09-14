أسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع وتبلغ مستويات تاريخية

تواصل أسعار الغاز في أوروبا تسجيل مستويات قياسية تاريخية، حيث تجاوزت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مستوى 800 دولار لكل 1000 متر مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.

يتبع..