وزارة النفط السورية تتخذ إجراءات عاجلة متعلقة بالبنزين والمازوت جراء الزلزال المدمر
آخر تحديث GMT10:15:33
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

وزارة النفط السورية تتخذ إجراءات عاجلة متعلقة بالبنزين والمازوت جراء الزلزال المدمر

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزارة النفط السورية تتخذ إجراءات عاجلة متعلقة بالبنزين والمازوت جراء الزلزال المدمر

علم سورية
دمشق ـ العرب اليوم

 اتخذت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية إجراءات عاجلة لتعزيز عمليات الإنقاذ والإسعاف في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر.

ووفقا لبيان نشرته الوزارة فقد قامت بتزويد جميع المحافظات بكميات إضافية من المشتقات النفطية (بنزين – مازوت) من أجل تعزيز عمليات الإنقاذ والإسعاف وإزالة الركام مع استعدادها للاستجابة الفورية لأية احتياجات طارئة على مدار الساعة.

وعن الأضرار التي طالت القطاع النفطي في سوريا، أشار البيان إلى ما يلي:

- حصول تصدع في مدخنة وحدة القوى في مصفاة بانياس وهبوط في البطانة القرميدية للأفران وحصول بعض التهريب من المواد النفطية من الفلنجات وتصدعات في الأبنية الأمر الذي استدعى إيقاف المصفاة لمعالجة الأضرار والعودة للتشغيل المتوقع خلال 48 ساعة.

- حصول ضرر في مباني الشركة السورية لنقل النفط في بانياس حيث تصدعت الجدران وفصلت عن الأعمدة مع أضرار في البيوت السكنية.

- توقفت ضواغط الغاز في معمل جنوب المنطقة الوسطى وتم الكشف عليها وإعادة تشغيلها فورا.

- حدوث أضرار في قواعد الخزانات الكروية للغاز في حلب.

- لم يتم تسجيل إي إصابة بشرية لدى كوادر الوزارة.

 

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزارة النفط السورية تتخذ إجراءات عاجلة متعلقة بالبنزين والمازوت جراء الزلزال المدمر وزارة النفط السورية تتخذ إجراءات عاجلة متعلقة بالبنزين والمازوت جراء الزلزال المدمر



أخبار ذات صلة

GMT 04:12 2023 السبت ,04 شباط / فبراير

واشنطن تتعهد بتقديم مساعدات إضافية لكييف بقيمة 2.2 مليار دولار
العرب اليوم - واشنطن تتعهد بتقديم مساعدات إضافية لكييف بقيمة 2.2 مليار دولار

GMT 05:43 2023 الأربعاء ,01 شباط / فبراير

توقف ضخ الغاز في منشأة تخزين ألمانية بعد حدوث اشتعال
العرب اليوم - توقف ضخ الغاز في منشأة تخزين ألمانية بعد حدوث اشتعال

GMT 08:38 2023 الثلاثاء ,24 كانون الثاني / يناير

بنك أميركي يغلق الصرافات الآلية في نيويورك بسبب زيادة الجريمة
العرب اليوم - بنك أميركي يغلق الصرافات الآلية في نيويورك بسبب زيادة الجريمة

GMT 07:13 2023 الإثنين ,23 كانون الثاني / يناير

الدولار يواصل التراجع مقابل اليورو
العرب اليوم - الدولار يواصل التراجع مقابل اليورو

GMT 04:29 2023 الخميس ,19 كانون الثاني / يناير

الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو
العرب اليوم - الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:01 2023 الإثنين ,06 شباط / فبراير

تايلور سويفت بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في حفل جرامى 2023
العرب اليوم - تايلور سويفت بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في حفل جرامى 2023

GMT 12:36 2023 الأحد ,05 شباط / فبراير

أبرز الأماكن الرائعة التي يُنصح بزيارتها عند السفر إلى هولندا
العرب اليوم - أبرز الأماكن الرائعة التي يُنصح بزيارتها عند السفر إلى هولندا

GMT 06:32 2023 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري
العرب اليوم - أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري

GMT 05:37 2023 السبت ,04 شباط / فبراير

بلينكين يُصرح أن واشنطن تُركز حالياً على إزالة المنطاد الصيني من المجال الجوي
العرب اليوم - بلينكين يُصرح أن واشنطن تُركز حالياً على إزالة المنطاد الصيني من المجال الجوي

GMT 02:30 2023 الجمعة ,27 كانون الثاني / يناير

موسكو تحظر موقع ميدوزا الإخباري الناطق بالروسية
العرب اليوم - موسكو تحظر موقع ميدوزا الإخباري الناطق بالروسية

GMT 12:29 2023 الأحد ,05 شباط / فبراير

أهم اتجاهات الموضة التي بدأتها الشقيقات آل كارداشيان
العرب اليوم - أهم اتجاهات الموضة التي بدأتها الشقيقات آل كارداشيان

GMT 12:51 2023 السبت ,04 شباط / فبراير

طوكيو وباريس ولندن أبرز المدن السياحية الجاذبة لأثرياء العالم
العرب اليوم - طوكيو وباريس ولندن أبرز المدن السياحية الجاذبة لأثرياء العالم

GMT 08:09 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري
العرب اليوم - ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري

GMT 05:45 2023 الجمعة ,03 شباط / فبراير

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يُؤكد على مُواصلة تطهير الدولة ومكافحة الفساد
العرب اليوم - الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يُؤكد على مُواصلة تطهير الدولة ومكافحة الفساد

GMT 05:00 2023 الخميس ,26 كانون الثاني / يناير

"ميتا" ترفع الحجب عن حسابي ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"
العرب اليوم - "ميتا" ترفع الحجب عن حسابي ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 19:02 2022 الجمعة ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

كلوب يكشف سر إقامة معسكر ليفربول في دبي
العرب اليوم - كلوب يكشف سر إقامة معسكر ليفربول في دبي

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 18:30 2023 الخميس ,19 كانون الثاني / يناير

مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الليلة
العرب اليوم - مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الليلة

GMT 14:52 2022 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبر

8 طرق لإنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة
العرب اليوم - 8 طرق لإنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة

GMT 05:15 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

الشذوذ الجنسي ظاهرة خطيرة تسبِّب الإصابة بالتبرز اللا إرادي والأزمات القلبيّة
العرب اليوم - الشذوذ الجنسي ظاهرة خطيرة تسبِّب الإصابة بالتبرز اللا إرادي والأزمات القلبيّة

GMT 10:54 2018 السبت ,16 حزيران / يونيو

خالد يوسف يؤكّد أن جهات سيادية كبرى تدخلت لحل أزمة "الكارما"
العرب اليوم - خالد يوسف يؤكّد أن جهات سيادية كبرى تدخلت لحل أزمة "الكارما"

GMT 05:51 2018 الأحد ,13 أيار / مايو

تراجع حصة المواطن العربي السنوية من المياه العذبة بنسبة 20 %
العرب اليوم - تراجع حصة المواطن العربي السنوية من المياه العذبة بنسبة 20 %

GMT 02:31 2015 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

منى أبو حمزة تورّط "مذيع العرب" بعد مشاركتها في "ديو المشاهير"
العرب اليوم - منى أبو حمزة تورّط "مذيع العرب" بعد مشاركتها في "ديو المشاهير"

GMT 06:20 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

روبرت فيسك يؤكد أن هدم قرية خان الأحمر بمثابة ارتكاب جريمة حرب
العرب اليوم - روبرت فيسك يؤكد أن هدم قرية خان الأحمر بمثابة ارتكاب جريمة حرب

GMT 21:38 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان

"بي إم دبليو" تطلق دراجة "جي إس سيراتو" في أبوظبي
العرب اليوم - "بي إم دبليو" تطلق دراجة "جي إس سيراتو" في أبوظبي

GMT 05:28 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / يناير

دراسة تؤكد أن الحياة موجودة على الأرض منذ 4 مليارات سنة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الحياة موجودة على الأرض منذ 4 مليارات سنة

GMT 07:17 2017 الجمعة ,13 تشرين الأول / أكتوبر

تجنبي 6 أمور بسيطة تفسد أناقة وجمال المنزل العصري
العرب اليوم - تجنبي 6 أمور بسيطة تفسد أناقة وجمال المنزل العصري

GMT 18:13 2014 الإثنين ,04 آب / أغسطس

تحديات ورهانات كبيرة في مجال تجفيف البرقوق في الجزائر
العرب اليوم - تحديات ورهانات كبيرة في مجال تجفيف البرقوق في الجزائر

GMT 14:40 2015 الأربعاء ,02 أيلول / سبتمبر

"الفيفا" يؤجل انتقال هاشم مستور إلى "مالغا" من نادي "ميلان"
العرب اليوم - "الفيفا" يؤجل انتقال هاشم مستور إلى "مالغا" من نادي "ميلان"

GMT 02:35 2017 الإثنين ,07 آب / أغسطس

خريجو جامعات بريطانيا يشكون من ديون شركة قروض الطلاب
العرب اليوم - خريجو جامعات بريطانيا يشكون من ديون شركة قروض الطلاب

GMT 03:24 2015 الأربعاء ,15 تموز / يوليو

أغلى قصور بريطانيا يتلقى عرضًا بـ 280 مليون جنيه إسترليني
العرب اليوم - أغلى قصور بريطانيا يتلقى عرضًا بـ 280 مليون جنيه إسترليني

GMT 02:13 2016 الإثنين ,26 أيلول / سبتمبر

تطوّر ملموس في تصاميم المشتركين في ثاني حلقات"Project Runway ME" 
العرب اليوم - تطوّر ملموس في تصاميم المشتركين في ثاني حلقات"Project Runway ME" 

GMT 05:19 2020 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير

أبرز إطلالات جيجي حديد في 2019 بطابع عصري وشبابي مبتكر
العرب اليوم - أبرز إطلالات جيجي حديد في 2019 بطابع عصري وشبابي مبتكر

GMT 08:33 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

تأملات على هامش ستينية الاتحاد الاشتراكي
العرب اليوم - تأملات على هامش ستينية الاتحاد الاشتراكي

GMT 16:17 2019 الإثنين ,25 آذار/ مارس

تستعيد القدرة و السيطرة من جديد
العرب اليوم - تستعيد القدرة و السيطرة من جديد

GMT 08:24 2019 الثلاثاء ,12 شباط / فبراير

سيارة "بورش 922" تتربّع على عرش السيارات الرياضية لكثرة مُميّزاتها
العرب اليوم - سيارة "بورش 922" تتربّع على عرش السيارات الرياضية لكثرة مُميّزاتها

GMT 03:25 2019 الأحد ,20 كانون الثاني / يناير

خالد زكي يؤكّد أن "ولاد تسعة" حقق نجاحًا كبيرًا ومُميّزًا
العرب اليوم - خالد زكي يؤكّد أن "ولاد تسعة" حقق نجاحًا كبيرًا ومُميّزًا

GMT 10:23 2019 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

تحذيرات من مخاطر استخدام تطبيق "واتساب الذهبي"
العرب اليوم - تحذيرات من مخاطر استخدام تطبيق "واتساب الذهبي"

GMT 12:46 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

بوكا جونيورز يشكر الاتحاد الإسباني على "حسن ضيافته"
العرب اليوم - بوكا جونيورز يشكر الاتحاد الإسباني على "حسن ضيافته"

GMT 10:21 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

خبير تغذية يكشف خطورة تناول كميات كبيرة من البطاطس المقلية
العرب اليوم - خبير تغذية يكشف خطورة تناول كميات كبيرة من البطاطس المقلية

GMT 12:02 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

اختبار سرعة مرسيدس CLA 35 AMG 2020 على Nurburgring
العرب اليوم - اختبار سرعة مرسيدس CLA 35 AMG 2020 على Nurburgring

GMT 18:11 2018 الإثنين ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

ديوكوفيتش يستمر في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس
العرب اليوم - ديوكوفيتش يستمر في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab