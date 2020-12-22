مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض

انخفضت الأسهم اليابانية لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم مع جني مستثمرين الأرباح عقب مكاسب قياسية خلال الشهرين الماضيين، وذلك وسط مخاوف بأن تقوض سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار اكتشفت في بريطانيا سرعة التعافي الاقتصادي العالمي ونزل نيكي 1.04 %، وهي أكبر خسارة في نحو شهر، مسجلا 26436.39 نقطة، وهو أقل مستوى عند الإغلاق منذ أواخر نوفمبر الماضي وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.56 % ليسجل 1761.12 نقطة، وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 على هبوط.