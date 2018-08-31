شركة نفط يونانية تتوقف عن شراء الخام الإيراني

أعلنت شركة هيلينيك بتروليوم اليونانية لتكرير النفط، أمس، أنها توقفت عن شراء الخام الإيراني منذ يونيو الماضي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران، في أحدث ضربة للاقتصاد الإيراني.

وقال نائب الرئيس التنفيذي أندرياس شياميشيس، في مؤتمر بالهاتف مع محللين، إن الشركة قامت بتأمين إمدادات لمصافي التكرير التابعة لها بشراء النفط من مصادر أخرى من بينها أوروبا والمملكة العربية السعودية.

على صعيد آخر، اتهمت واشنطن طهران بسوء النية لطعنها في قرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات عليها في دعوى أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت محامية وزارة الخارجية الأميركية، جنيفر نيوستيد، في مرافعتها الختامية: «إيران لا تستند إلى معاهدة الصداقة بنيَّة حسنة في هذه الإجراءات». وأضافت: «لا يمكن السماح لإيران بجرِّ هذه المحكمة إلى حملة سياسية ونفسية». وقال محامو الولايات المتحدة إن سوء إدارة الاقتصاد هو سبب مشاكل إيران الاقتصادية.

ومن المقرر أن يبدأ فرض الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران مطلع نوفمبر المقبل وتستهدف قطاع النفط الإيراني الحساس. وفي ختام المرافعات قال رئيس المحكمة، عبدالقوي يوسف، إن المحكمة ستصدر حكمها «بأسرع ما يمكن» دون أن يحدد تاريخاً.