البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.26 %، عند مستوى 1793.44 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 37.7 مليون دينار أردني، وسط تداول 20.1 مليون سهم، نفذت خلال 1,992 صفقة.