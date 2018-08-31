أعلنت شركة «إيني»عن كشف جديد للغاز في صحراء مصر الغربية.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن البئر الجديدة تقع على عمق يبلغ 17 ألف قدم، وأنها عثرت على «عدة» طبقات حاملة للغاز.

وأضافت «إيني» أن البئر فُتحت للإنتاج محققةً 25 مليون قدم مكعبة معيارية يومياً، ما يؤكد إمكانات امتياز شرق الأبيض.