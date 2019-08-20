45 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 7ر2 مليون طن

عبرت المجرى الملاحي ل قناة السويس اليوم في الاتجاهين، 45 سفينة بحمولات بلغت مليونين و700 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن الهيئة اليوم، عبور 20 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و200 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 25 سفينة بحمولات بلغت مليونا و500 ألف طن.