50 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس المصرية

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس المصرية اليوم، 50 سفينة من جنسيات مختلفة في الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و300 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة من هيئة قناة السويس أن 25 سفينة عبرت المجري الملاحي ضمن قافلة الشمال، في طريقها للبحر الأحمر بإجمالي حمولات بلغت مليونا و800 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب المتجهة نحو البحر المتوسط 25 سفينة بإجمالي حمولات بلغت مليونا و500 ألف طن.