سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 103
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سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 1.03%

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العرب اليوم - سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 1.03%

أسعار الذهب
لندن ـ العرب اليوم

 انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم ، بمقدار 17.55 دولاراً أمريكياً ما نسبته 1.03في المئة، ليستقر عند 1692.00 دولاراً أمريكياً.

وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة ، بمقدار 6.90 دولارات أمريكية، ما نسبته 0.41 في المئة ليبلغ 1690.35 دولاراً أمريكياً.

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سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 103 سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 103



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