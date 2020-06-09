سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 1.03%

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم ، بمقدار 17.55 دولاراً أمريكياً ما نسبته 1.03في المئة، ليستقر عند 1692.00 دولاراً أمريكياً.

وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة ، بمقدار 6.90 دولارات أمريكية، ما نسبته 0.41 في المئة ليبلغ 1690.35 دولاراً أمريكياً.