الذهب يستقر عند 1740.25 دولاراً أمريكياً في التعاملات الفورية

استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم ، عند 1740.25 دولاراً أمريكياً.

وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة ، بمقدار 11.55 دولاراً أمريكياً ، ما نسبته 0.67 في المئة، ليبلغ 1742.15 دولاراً أمريكياً.