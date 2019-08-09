سعر أوقية الذهب يرتفع اليوم فوق مستوى 1500 دولاراً أمريكياً
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سعر أوقية الذهب يرتفع اليوم فوق مستوى 1500 دولاراً أمريكياً

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العرب اليوم - سعر أوقية الذهب يرتفع اليوم فوق مستوى 1500 دولاراً أمريكياً

الذهب
القاهرة - العرب اليوم

صعد سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية اليوم، بنسبة 0.5 % إلى 1507.22 دولار أمريكياً فتجاوز بذلك مستوى الـ1500 دولاراً أمريكياً ومن ثم اتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل من العام 2016م.
وفي العقود الأمريكية الآجلة ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم بنسبة 0.6 % إلى 1519 دولاراً أمريكياً.
ويعزى ذلك الارتفاع إلى الإقبال على شراء الذهب على خلفية تصعيد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ومخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتحول بنوك مركزية صوب تيسير السياسة النقدية على نحو متصاعد.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 1.2 % إلى 17.11 دولاراً أمريكياً .

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سعر أوقية الذهب يرتفع اليوم فوق مستوى 1500 دولاراً أمريكياً سعر أوقية الذهب يرتفع اليوم فوق مستوى 1500 دولاراً أمريكياً



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