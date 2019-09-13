الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع

استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع اليوم, بعدما أعلنت الولايات المتحدة تأجيل زيادة في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات, إضافة إلى إعلان البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 60.28 نقطة أو 0.22 % ليفتح عند 27197.32 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 8.15 نقاط أو 0.27 % إلى 3009.08 نقاط، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 36.91 نقطة أو 0.45 % إلى 8206.59 نقطة عند الفتح.

