مؤشر الخرطوم يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مرتفعًا عند 14567.062 نقطة, مقارنة بتداول أمس.

وانخفض حجم التداول من 216,988,440 إلى 110,184,107 جنيه, بنسبة انخفاض بلغت 49 %.

وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 392,927 إلى 854,957 ورقة مالية بنسبة ارتفاع بلغت 118%, وزاد عدد الصفقات المنفذة من 84 صفقة إلى 108 صفقات بنسبة ارتفاع بلغت 29%.