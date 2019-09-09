أبرز وأهم إهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأثنين

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم التوقعات بشأن مستقبل الحكومة التي يرأسها عادل عبدالمهدي على خلفية اعتزام مجلس النواب استضافة عدد من الوزراء, تمهيدًا لسحب الثقة منهم على خلفية تهم تتعلق بالتلكؤ في تنفيذ البرنامج الحكومي أو على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وتناولت المباحثات الجارية ‏بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كردستان التي تتركز حول سبل إنهاء القضايا العالقة بين الجانبين, بخاصة مايتعلق بملفات النفط والمناطق المتنازع عليها والموازنة ورواتب البيشمركة.‏

وتطرقت الصحف إلى جهود عدد من الكتل السياسية لتشكيل جبهة معارضة عراقية داخل البرلمان, وتأسيس نواة ‏لما يسمى بـ"حكومة الظل"‏ بهدف تقويم مسار الحكومة.