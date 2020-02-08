قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان، اليوم السبت، إن بلاده تؤيد توصيات اللجنة الفنية لـ"أوبك+" بإجراء خفض أكبر لإنتاج النفط، حتى نهاية يونيو المقبل، وقال الرمحي: "سلطنة عمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية (لأوبك+) من أجل التوصل لاتفاق محتمل لخفض قصير وأكبر للإنتاج حيث تقوم (أوبك+) بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني، في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس كورونا على نمو الطلب على النفط".



واقترحت يوم الخميس لجنة فنية تقدم المشورة لأوبك وحلفائها (أوبك+) خفضا مؤقتا يبلغ 600 ألف برميل يوميا، ويبحث المنتجون في (أوبك+) حاليا ما إذا كانوا سيجتمعون في وقت مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس القادم.