ارتفاع سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي الأحد

ارتفعت سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي الأحد 2 - 9 -2018 خلال تعاملات سوق المال في إسرائيل كالأتي:

الشيكل الاسرائيلي

1 شيكل اسرائيلي = 0.2772 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6076 شيكل إسرائيلي