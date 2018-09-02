انخفاض سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي الأحد

انخفضت اسعار الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي اليوم الأحد 2 -8 - 2018 بداية التعاملات سوق المال بالبنوك المغربية كالأتي:

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.1060 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 9.4355 درهم مغربي