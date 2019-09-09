أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأثنين
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أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأثنين

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العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأثنين

الصحف السودانية
الخرطوم - العرب اليوم

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأدية وزراء الحكومة السودانية الانتقالية اليمين الدستورية التي شملت 18 وزيرًا.

واشارت إلى شن مقاتلات التحالف العربي غارات على تحركات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظتي صعدة وحجة شمال اليمن.

ونقلت عن مسؤولة أمريكية قولها إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على كل من يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع الحرس الثوري، مضيفة أن واشنطن لن تمنح مجددًا أي إعفاءات تتعلق بمشتريات النفط الإيراني.

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أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأثنين أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأثنين



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