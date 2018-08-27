الأسهم اليابانية ترتفع في تداولاتها الصباحية

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو اليوم في تداولاتها الصباحية.

وصعد مؤشر (نيكي) الياباني القياسي بمقدار 76ر157 نقطة، ما نسبته 70ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 53ر22759 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 82ر0 في المئة، ما يعادل 99ر13 نقطة، لينهي تداولاته الصباحية عند مستوى 19ر1723 نقطة.