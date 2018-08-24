استقرار سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي الجمعة

استقرت أسعار الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي اليوم الجمعة 24- 8 -2018 بداية التعاملات سوق المال في البنوك اليمنية كالأتي:

1 ريال يمني = 0.0040 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 250.2510 ريال يمني