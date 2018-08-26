بورصة تونس تقفل على ارتفاع بنسبة 0.37 %



اقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 37ر0 % ليصل عند 03ر8389 نقطة .

وبلغ حجم التعاملات 034ر2 مليون دينار تونسي اي ما يقارب 735 الف دولار أمريكي , وسط ارتفاع أسهم 21 شركة، وانخفاض اسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها .